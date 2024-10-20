Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU -Росавиация сняла введенный ранее в воскресенье временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 9:30 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС.