Поиск

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Pосавиация ввела в воскресенье временные ограничения на работу международного аэропорта Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром, 20 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта "Казань". (Аэропорт - ИФ) временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС.

Казань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

110 беспилотников уничтожили за ночь над семью регионами России

Военная операция на Украине

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Раменском городском округе

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранены трое взрослых и ребенок

Что произошло за день: суббота, 19 октября

Сотрудников орловской ГАИ подозревают в краже 2,7 млн рублей у пьяного водителя

При разборе завалов в Кирсанове обнаружено тело четвертого погибшего

При разборе завалов в Кирсанове обнаружено тело четвертого погибшего

Троих погибших моряков с перевернувшегося судна нашли на Сахалине

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Кирсанове выросло до девяти

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });