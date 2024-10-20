Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Pосавиация ввела в воскресенье временные ограничения на работу международного аэропорта Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром, 20 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта "Казань". (Аэропорт - ИФ) временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС.