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Начальника районного ГАИ задержали за крупную взятку в Калужской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Начальник районного отделения ГАИ задержан в Калужской области по подозрению в попытке получения взятки в 350 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в октябре текущего года полицейский предложил водителю, попавшему в ДТП, заплатить ему. За это автолюбителя не привлекли бы к уголовной ответственности.

"О поступившем требовании передачи взятки водитель сообщил в УФСБ России по Калужской области. Незаконные действия полицейского были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд заключил сотрудника полиции под стражу. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, совершенное в крупном размере).

Согласно сообщению в телеграм-канале прокуратуры Калужской области, арестован начальник отделения ГИБДД Перемышльского района.

Калужская область
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