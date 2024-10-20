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Президент Республики Сербской прибыл в Казань, где пройдет саммит БРИКС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком, прибывшим в Казань на саммит БРИКС, сообщила в воскресенье его пресс-служба.

Минниханов напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума при поддержке президента России Владимира Путина был подписан протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

На встрече состоялось подписание плана мероприятий. Он включает такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие. Координацию работы со стороны Татарстана будет осуществлять министерство промышленности и торговли республики.

Накануне в Казань прибыла президент Нового банка развития Дилма Роуссефф. Минниханов провел с ней встречу, предложив возобновить работу по заявленным ранее проектам Татарстана, связанным с комплексным развитием территорий и инфраструктуры ряда исторических поселений республики.

БРИКС Босния и Герцеговина Казань Рустам Минниханов Милорад Додик
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