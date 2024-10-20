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Путин на предстоящей неделе проведет саммит БРИКС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе в Казани проведет саммит БРИКС и ряд международных двусторонних встреч.

Автор и ведущий программы "Москва. Кремль, Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павел Зарубин в своем телеграм-канале опубликовал график главы государства на предстоящую неделю, согласно которому у Путина запланировано совещание с членами Совета безопасности РФ, переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, а во вторник в Казани под председательством России начнется саммит БРИКС.

Ранее в ходе встречи с руководителями СМИ стран БРИКС Путин сообщил, что "на полях" саммита проведет 17 двусторонних встреч.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Владимир Путин БРИКС
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