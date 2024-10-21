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Арктическая группировка Северного флота вернулась в Североморск после дальнего похода

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в пункт базирования после похода по морям Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба флота в понедельник.

"Арктическая группировка под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева за это время прошла более 11 тыс. миль. География похода охватывает акватории всех арктических морей - от Баренцева моря до Берингова", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 13-й арктический поход экспедиционной корабельной группировки начался 5 августа и продлился 78 дней.

В рамках похода североморцы приняли участие в учения "Океан-2024". Также экипажи провели более 80 корабельных боевых и судовых учений, отработали 13 эпизодов тактического учения с применением практического оружия, провели ряд учений по защите островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне, сообщили в пресс-службе флота.

В составе арктической группировки Северного флота входят: большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

Северный флот Североморск Северный Ледовитый океан Арктическая зона Баренцево море
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