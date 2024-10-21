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В правительстве поддержали цифровизацию ведения административных дел

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, направленные на цифровизацию рассмотрения дел об административных правонарушения, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Онлайн-взаимодействие в сфере административных правонарушений упростит процедуру рассмотрения дел. Сейчас такой формат допустим только в случае нарушений правил дорожного движения. Мы же планируем расширить эту возможность на все административные дела", - прокомментировал Григоренко.

"Это позволит избежать лишних затрат времени и усилий граждан и предпринимателей, что будет способствовать снижению нагрузки на бизнес. Вместо посещения заседаний и бумажной волокиты предприниматели смогут сосредоточиться на основной деятельности", - подчеркнул вице-премьер.

Законопроекты предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях изменения, направленных на повышение удобства граждан, объяснили чиновники. "В частности, предполагается обеспечить возможность проведения заседаний по делам об административных нарушениях через веб-конференции и позволить гражданам и предпринимателям обмениваться с госорганами документами в режиме онлайн", - сообщили в аппарате.

В случае принятия вместо очного присутствия гражданин сможет подключиться к заседанию дистанционно - как из любой точки России, так и из-за границы, что позволит сократить время и ресурсы, затрачиваемые на ожидание в судах, поясняется в сообщении.

Цифровизация процедур также приведет к снижению процессуальных издержек, включая затраты на хранение и пересылку бумажных документов. "А одним из ключевых преимуществ изменений станет возможность граждан отслеживать ход рассмотрения дел через личный кабинет на портале госуслуг. Вся история переписки с госорганами будет храниться в одном месте. Это обеспечит прозрачность и доступность информации", - отмечается в сообщении.

Дмитрий Григоренко КоАП Правительство
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