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В саммите БРИКС и "аутрич/БРИКС+" примут участие лидеры 22 государств

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представители 36 государств, в том числе 22 лидера примут участие в саммите БРИКС и "аутрич/БРИКС+" в Казани 23-24 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы ожидаем участие представителей 36 стран и руководства шести международных организаций. Конкретно можно сказать, что из этих 36 стран 22 делегации будут представлены на саммите на высшем уровне", - сказал он журналистам.

Ушаков отметил, что в саммите не смогут принять участие ранее планировавшие приехать в Казань президенты Бразилии и Кубы Луис Инасиу Лула да Силва и Мигель Диас-Канель Бермудес.

"У бразильца медицинские показания не позволяют прилететь... Вопросы энергоснабжения на Кубе заставляют президента Кубы оставаться в Гаване в эти дни. Естественно, и бразильская, и кубинская делегации будут представлены на уровне министров иностранных дел", - пояснил он.

Ушаков рассказал, что российская сторона пригласила в Казань своих ближайших соседей из СНГ, представителей государств, которые проявляют заинтересованность в членстве или тесном партнерстве с БРИКС, а также стран, председательствующих в настоящее время в ведущих многосторонних структурах.

Помощник российского президента утвердительно ответил на уточняющий вопрос, планируется ли участие в мероприятиях саммита представителей Армении.

Он также сообщил, что Сербию в Казани будет представлять вице-премьер Александр Вулин. "У президента Сербии на эти дни заранее были запланированы другие международные контакты, от которых ему было трудно отказаться", - пояснил Ушаков.

БРИКС Юрий Ушаков
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