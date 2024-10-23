Медики разрешили получившему травму президенту Бразилии работать в резиденции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму при падении, во вторник прошел очередное медицинское обследование, сообщает ЭФЭ.

Из-за несчастного случая ему пришлось отменить поездку в Казань на саммит группы БРИКС.

"Лула да Силва в состоянии продолжать обычную работу в резиденции Планалту, следующее обследование пойдет через 72 часа", - пишет агентство со ссылкой на информацию медиков.

В субботу Лула да Силва упал и получил травму шеи. Медики посоветовали ему воздержаться от длительных поездок, из-за чего он принял решение участвовать в работе саммита БРИКС в формате видеоконференции. Краткие поездки медики рекомендовали президенту согласовывать с ними.