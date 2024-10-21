Путин "на полях" саммита БРИКС проведет "двусторонки" с лидерами стран объединения

Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита БРИКС в Казани проведет серию двусторонних встреч с главами государств - участников объединения и приглашенными лидерами. Таких встреч будет "очень много", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Естественно, такое масштабное международное мероприятие не обойдётся без проведения двусторонних встреч. У нас их запланировано очень много, я думаю, что нашему президенту будет непросто, но тем не менее, он сам изъявил желание встретиться буквально со всеми лидерами государств, которые приедут в Казань", - заявил Ушаков на брифинге журналистам в понедельник.

Цикл бесед, по его словам, откроет 22 октября встреча президента РФ с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф.

"После этого - премьер-министр Индии Нарендра Моди. Потом у нас была запланирована встреча с президентом Бразилии Лулой да Силвой, но ясно, что президент не приедет, поэтому затем состоится встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, и затем - обстоятельные переговоры планируется провести с председателем КНР Си Цзиньпином", - рассказал Ушаков.

После завершения неформального ужина БРИКС запланирован еще один контакт: с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси, добавил помощник президента РФ.

"На второй день - тоже несколько рабочих встреч. После заседания в узком и расширенном форматах (саммита БРИКС - ИФ) пройдёт беседа нашего президента с президентом республики Иран Масудом Пезешкианом, затем, ориентировочно на 17.00, запланирована беседа с президентом Турецкой республики Реджепом Эрдоганом, затем - премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед", - сказал Ушаков.

Он не исключил, что беседы могут быть продолжены во время и после обеда лидеров, участвующих в саммите, вечером 23 октября.

"Что касается 24 октября, после пресс-конференции нашего президента ещё запланировано семь двусторонних встреч: президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мухаммедом аль-Газуани, президентом Боливии Луисом Арсе, затем - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. И как мы полагаем, может все закончиться встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", - сказал Ушаков.

Но не исключено проведение и других встреч, в частности, с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, добавил помощник президента РФ.