Поиск

Путин "на полях" саммита БРИКС проведет "двусторонки" с лидерами стран объединения

Путин "на полях" саммита БРИКС проведет "двусторонки" с лидерами стран объединения
Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита БРИКС в Казани проведет серию двусторонних встреч с главами государств - участников объединения и приглашенными лидерами. Таких встреч будет "очень много", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Естественно, такое масштабное международное мероприятие не обойдётся без проведения двусторонних встреч. У нас их запланировано очень много, я думаю, что нашему президенту будет непросто, но тем не менее, он сам изъявил желание встретиться буквально со всеми лидерами государств, которые приедут в Казань", - заявил Ушаков на брифинге журналистам в понедельник.

Цикл бесед, по его словам, откроет 22 октября встреча президента РФ с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф.

"После этого - премьер-министр Индии Нарендра Моди. Потом у нас была запланирована встреча с президентом Бразилии Лулой да Силвой, но ясно, что президент не приедет, поэтому затем состоится встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, и затем - обстоятельные переговоры планируется провести с председателем КНР Си Цзиньпином", - рассказал Ушаков.

После завершения неформального ужина БРИКС запланирован еще один контакт: с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси, добавил помощник президента РФ.

"На второй день - тоже несколько рабочих встреч. После заседания в узком и расширенном форматах (саммита БРИКС - ИФ) пройдёт беседа нашего президента с президентом республики Иран Масудом Пезешкианом, затем, ориентировочно на 17.00, запланирована беседа с президентом Турецкой республики Реджепом Эрдоганом, затем - премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед", - сказал Ушаков.

Он не исключил, что беседы могут быть продолжены во время и после обеда лидеров, участвующих в саммите, вечером 23 октября.

"Что касается 24 октября, после пресс-конференции нашего президента ещё запланировано семь двусторонних встреч: президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мухаммедом аль-Газуани, президентом Боливии Луисом Арсе, затем - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. И как мы полагаем, может все закончиться встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", - сказал Ушаков.

Но не исключено проведение и других встреч, в частности, с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, добавил помощник президента РФ.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Президент РСТ предложил ввести сбор с покупателей заграничных туров

Минпромторг вернет большинство требований техрегламента в автопроме с 2025 года

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

На ЗАЭС отключилась резервная линия электроснабжения

Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });