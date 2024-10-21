Путин и Аббас обсудят в Казани пути прекращения кровопролития в Газе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и государства Палестина Владимир Путин и Махмуд Аббас 24 октября "на полях" саммита БРИКС в Казани обсудят пути прекращения кровопролития в Газе, сообщили в Кремле.

"Предполагается обмен мнениями о возможных мерах в целях скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, возобновления мирного процесса БВУ", - сказано в пресс-релизе.

Там напомнили, что позиция России по тематике ближневосточного урегулирования "предусматривает политико-дипломатическое решение многолетнего конфликта, в рамках которого должно быть создано независимое палестинское государство, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".