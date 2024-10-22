Более 200 тыс. российских детей живут в семьях в социально опасном положении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Свыше 200 тыс. детей в России живут в семьях, находящихся в социально опасном положении, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тыс. Мы понимаем, что там риск попадания в (детское стационарное - ИФ) учреждение очень высок", - сказала она на форуме Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, проходящем во вторник во Владивостоке.

По ее словам, всего в детских стационарных учреждениях в России, по данным на 1 июля 2024 года, находятся более 58 тыс. детей. Из них 34-35 тыс. детей - это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

"Все остальные - это дети, которые без статуса находятся в учреждениях, иногда годами. Я называю это скрытое латентное сиротство", - сказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что каждый регион получает рекомендации для профилактики социального сиротства. Среди них - создание межведомственный комиссий по вопросам обоснованности размещения детей в учреждениях. Этот коллегиальный орган с участием некоммерческих организаций может найти родственников ребенка, определить его статус, помочь семье.

В 2024 году по поручению президента РФ проводится Всероссийская инспекция органов системы профилактики социального сиротства, основная задача которой оценить, как в стране ведется работа по сохранению кровной семьи для ребенка, что делается для того, чтобы дети не попадали в социальные учреждения, как выстроена работа помощи семье в кризисе. По итогам инспекции будет сформирован доклад президенту.