Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вопрос полноценного вступления в БРИКС новых членов в текущем году не стоит на повестке дня, сказал сербской газете "Политика" замглавы российского МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Перевод интервью опубликован на сайте министерства.

"Дело в том, что с 1 января 2024 года объединение БРИКС расширилось практически в два раза, еще не до конца прошла притирка тех, кто только присоединился", - объяснил замминистра.

"Совмещать дальнейшее расширение с эффективностью практической работы непросто. Я не играю на занижение ставок, не пытаюсь ослабить интерес к сближению с БРИКС, а просто рассказываю о реальной ситуации", - отметил он.

"Мы с уважением относимся к стремлению Турции присоединиться к БРИКС, и мы рады тому, что президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган приедет в Казань. Будем продолжать углубленные дискуссии с турецкими коллегами и, разумеется, внутри БРИКС, о том, как нам подойти к длинному перечню стран, заявивших о стремлении вступить в объединение", - добавил Рябков.

Отвечая на вопрос о перспективах создания единой валюты БРИКС на базе криптовалют, Рябков отметил, что "идеи есть разные", но "поскольку БРИКС работает на основе консенсуса, мы вряд ли можем ожидать колоссального рывка в этом направлении".

"Это скорее эволюционный процесс. От постепенного перехода к расчетам в национальных валютах до создания единой валюты БРИКС - большой путь. Готовы ли страны БРИКС - Китай, ОАЭ, Бразилия, Индия и остальные - сказать, что теперь у нас единый эмиссионный центр, наднациональный банк, который будет определять базовую ставку, и мы под это будем подстраиваться? Вряд ли. Но можно, например, создавать клиринговые центры, возможности взаимозачета", - пояснил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что "это тот путь, по которому мы пойдем".

"Полагаю, что по итогам саммита в Казани все увидят значимые подвижки на этом направлении. Как говорят китайские друзья, "путь в десять тысяч ли начинается с первого маленького шага". В Казани мы сделаем, я думаю, не такой уж маленький первый шаг", - заявил Рябков.