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На двусторонних встречах в Казани обсуждали китайско-бразильскую инициативу по Украине

На двусторонних встречах в Казани обсуждали китайско-бразильскую инициативу по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На полях саммита БРИКС китайско-бразильская инициатива по украинскому урегулированию обсуждалась в ходе двусторонних встреч, сообщил "Известиям" помощник президента России Юрий Ушаков.

"Обсуждалась китайско-бразильская инициатива, она, в общем-то, приветствуется, и мы считаем, что эта инициатива полезная", - сказал он и добавил, что в ходе этих встреч обсуждались ключевые и деликатные вопросы, включая ситуацию на Украине, которая была затронута на неформальном ужине.

По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин 22 октября провел беседы в формате "тет-а-тет" практически со всеми лидерами, которые приехали для участия в саммите БРИК, а неформальный ужин президента с лидерами состоялся вечером. На ужине главы государств много говорили о Казани, Татарстане, об истории и про реку Волгу - ее значение для русского человека.

"А потом затронули и ряд тем, которые непосредственно касаются саммита БРИКС", - сказал Ушаков.

На уточняющий вопрос, обсуждалась ли в ходе неформального ужина украинская тематика, он сказал: "Затрагивалась".

Владимир Путин БРИКС Юрий Ушаков Украина Татарстан
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