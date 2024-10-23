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Обсуждение введения общей валюты БРИКС было закрытым

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС обсуждали в Казани в том числе возможность перехода на общую валюту, но это вопросы непубличного обсуждения, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Это обсуждалось. Это закрытые вопросы, некоторые наши коллеги достаточно с резервом относятся к обсуждению этих вопросов публично", - ответил он на соответствующий вопрос.

18 октября президент Владимир Путин сказал, что пока переход стран БРИКС на единую валюту не обсуждается. По его оценке, это вопрос еще "не созрел" и пока стоит сконцентрироваться на использовании нацвалют, новых финансовых инструментов и создании аналога SWIFT.

22 октября Путин на полях саммита БРИКС ряд двусторонних встреч, а затем неформальный ужин с лидерами, приехавшими на саммит, где пообщался почти со всеми в формате "тет-а-тет".

Саммит БРИКС в Казани начнется в среду с заседания в узком составе, а затем продолжится в расширенном.

БРИКС SWIFT Владимир Путин Юрий Ушаков
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