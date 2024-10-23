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Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о денонсации конвенции о Международном совете по исследованию моря.

Конвенция была подписана в Копенгагене 12 сентября 1964 года и вступила в силу 22 июля 1968 года. Международный совет по исследованию моря является научным органом, который предоставляет на ежегодной основе рекомендации по эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем и прочих вопросов в его компетенции, говорится в пояснительной записке к закону.

Положения конвенции не предусматривают возможность отстранения какой-либо договаривающейся стороны от участия в работе совета, а также вынесения на голосование вопросов, выходящих за рамки полномочий совета, указывается в пояснительной записке к закону. 30 марта 2022 года в нарушение положений конвенции совет решил приостановить участие России в его работе, говорится в сопроводительных материалах. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, это решение не отменили.

Возможность денонсации конвенции предусмотрена ее статьей 17, в соответствии с которой в любое время по истечении двух лет со дня вступления конвенции в силу любая договаривающаяся сторона может денонсировать конвенцию путем письменного уведомления, направляемого правительству Дании. Любое такое уведомление вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его получения, отмечается в пояснительной записке.

Район деятельности совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США. Участие России в совете обеспечивало Росрыболовство.

Росрыболовство Совет Федерации
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