Глава РКН назвал иностранные онлайн-платформы инструментом политической манипуляции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Андрей Липов на форуме "Спектр 2024" заявил об использовании иностранных онлайн-платформ как инструментов политической манипуляции и цензуры пророссийского контента, а также о мобилизации американской администрацией крупных IT-компаний для противодействия блокировке запрещенного в России контента.

"Третьим направлением отметил бы нарастающее давление в сфере распространения противоправного контента. Иностранные онлайн платформы используются как инструменты политической манипуляции. Противник прилагает колоссальные усилия по распространению запрещенной деструктивной информации, направленной против наших граждан", - сказал он.

По его словам, "зарубежные IT-компании игнорируют российское законодательство в сфере распространения информации, отказываются удалять материалы с детской порнографией, распространением наркотиков, экстремистскую и террористическую информацию".

"Иностранные платформы ведут постоянный мониторинг российского информационного пространства и осуществляют прямую цензуру пророссийского контента", - сказал глава РКН.

"Западным аналитическим экспертным сообществом проводится оценка наших технических возможностей по ограничению противоправной информации и противодействию атакам. Крупные IT-компании мобилизуются американской администрацией для противодействия нашей работе", - добавил руководитель ведомства.

Липов не конкретизировал, о каких именно иностранных платформах и компаниях идет речь.