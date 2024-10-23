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Росздравнадзор отметил рост числа жалоб граждан на частные медучреждения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В России за девять месяцев 2024 года число жалоб граждан на частные медицинские организации выросло почти на 2 тысячи по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщила в Совете Федерации замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина. Речь идет о жалобах, которые поступают в ее ведомство.

Она показала презентацию, в которой говорится: в январе-сентябре 2023 года таких жалоб было 11 979; в январе-сентябре 2024 года - 13 843 (рост почти на 15,6%).

В структуре обращений наибольшее количество жалоб - на качество оказанной медпомощи; на втором месте - жалобы на работу медорганизаций в целом; на третьем - нарушения в части этики и деонтологии (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности - ИФ).

Серегина сообщила, что за 9 месяцев 2024 года Росздравнадзор в рамках федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности провел более 1,4 тысячи проверок. Из них в отношении частных медорганизаций за этот период проведено более 160 проверок. "В деятельности 93% от всех проверенных организаций имеются нарушения", - отметила она.

На первом месте - нарушения порядка оказания медпомощи; на втором - нарушения внутреннего контроля качества и безопасности; на третьем - нарушения прав граждан из-за отсутствия информирования о возможности получения помощи за счет средств обязательного медицинского страхования; на четвертом месте - нарушения правил предоставления платных медуслуг.

Росздравнадзор Ирина Серегина
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