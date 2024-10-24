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Суд закрыл процесс о возвращении в госсобственность земель в Кавминводах

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки) решил, что рассмотрение апелляционной жалобы Генпрокуратуры о возвращении в госсобственность 1,4 тысячи га земель в поселке Иноземцево (входит в границы города-курорта Железноводск) пройдет в закрытом режиме, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд доводит до сведения участников процесса, что в материалах дела имеются сведения, которые не подлежат разглашению, в связи с чем (...) определил перейти к рассмотрению апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры (...) в закрытом судебном заседании", - сказал судья Анатолий Мишин.

Прокуратура 17 мая обратилась в суд с исковыми требованиями в адрес 11 жителей Ставропольского края и республики Калмыкия, а также к местным компаниям "Агро-Капитал", "Агрофирма Машук", "Альянс КМВ", "Интекс" и "Актион", занимающимся выращиванием винограда, арендой недвижимости и правовыми вопросами. По ее мнению, физические лица и компании незаконно владеют 442 земельными участками в поселке Иноземцево общей площадью более 1,38 тысячи га.

Позже прокуратура уточнила исковые требования, добавив к ним пункты об истребовании 61 земельного участка из незаконного владения трех компаний ("Агро-Капитал", "Агрофирма Машук", ООО "Специализированный застройщик-1 "Регион") и 15 физических лиц. Также прокуратура изменила свои требования к Карине Адиханян, Андрею Голыне и Андрею Тулину, уточнив, что необходимо забрать у них в пользу РФ 276 земельных участков площадью 478,06 га (изначально прокуратура требовала изъять у них 378 участков площадью 599,55 га).

Для защиты своих интересов прокуратура ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в отношении нескольких спорных участков, принадлежащих Голыне и Тулину (фигуранты дела ранее преобразовали три своих участка в 15 новых и продали их), а также в отношении одного участка в районе искусственного водохранилища и плотины пруда в окрестностях Иноземцево, принадлежащих Сергею Малюженцу и ООО "Актион". Суд частично удовлетворил это ходатайство, запретив в отношении участков государственный кадастровый учет, регистрацию прав и внесение изменений в ЕГРН.

Как сообщал "Интерфаксу" источник в госорганах, участок и плотина расположены в границах особо охраняемой природной территории Железноводска, занимают акваторию и береговую полосу озера Каррас, а также балки Гремучка. Все эти территории находятся во второй зоне округа санитарной охраны и ограничены в гражданском обороте, что и стало обоснованием к подаче иска со стороны Генпрокуратуры РФ.

В ходе судебного процесса к делу были привлечены новые фигуранты - актуальные владельцы вышеупомянутых 15 спорных участков. Кроме того, суд перепроверил права собственности на все указанные в деле земельные участки и заменил ненадлежащих ответчиков надлежащими.

Помимо этого, согласно материалам дела, прокуратура в своем иске от 17 мая потребовала признать недействительными сделки купли-продажи трех земельных участков в поселке Иноземцево общей площадью 2,16 тыс. га. Сделки были заключены между администрацией Железноводска и ООО "Агро-Капитал", ООО "Агро-Капитал-Плюс" и ООО "Агро-Инвест" в 2007 году. Две последние компании уже ликвидированы, уточняла прокуратура.

В ходе судебного процесса прокуратура сообщала, что земли, которые были реализованы администрацией Железноводска по трем сделкам, ранее принадлежали ЗАО "Машук" (государственный совхоз), которое не имело законных прав передавать их в собственность коммерческих предприятий.

Представитель администрации Железноводска настаивала на законности действий органов местного самоуправления, ссылаясь на то, что данные участки на момент сделки не были внесены в перечень земельных участков, включенных в федеральную собственность.

В очередном судебном заседании в сентябре было рассмотрено ходатайство одного из ответчиков по делу - Мельникова, который настаивал о передаче всего дела в суд общей юрисдикции. Он указал, что поскольку часть ответчиков является физическими лицами, то необходимо выйти из арбитражного процесса и изменить подсудность ответчиков.

Прокуратура не согласилась с данным ходатайством, обосновав свою позицию ссылкой к аффилированности всех соответчиков - юрлиц и физлиц. Тем не менее суд, посовещавшись, вынес решение о передаче дела в Ставропольский краевой суд. После чего Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

"Агро-Капитал" - это микропредприятие, которое 21 год занимается выращиванием винограда. Как сказано на сайте "Ставропольвиноградплодопром", площадь виноградных насаждений компании составляет 412 га. Владелец компании - Алексей Коньков.

ООО "Агрофирма Машук" также занимается выращиванием винограда. Гендиректор компании, по данным ЕГРЮЛ, Сергей Малюженец.

ООО "Альянс КМВ", по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Агаруну и Альберту Мардахаевым с долями в уставном капитале 52% и 48% соответственно. Основной вид деятельности предприятия - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО "Интекс" и ООО "Актион" - микропредприятия Елены Голыны. По данным ЕГРЮЛ, они вовлечены в деятельность в области права.

Генпрокуратура ЕГРН Ессентуки Железноводск Калмыкия Ставропольский край
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