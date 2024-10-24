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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бомбардировщик Су-34 нанес удар с применением авиабомб по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - заявили в ведомстве.

По официальным данным, бомбардировщик Су-34 разработан компанией "Сухой" (ОАК), по боевым возможностям его относят к поколению "4++". Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Самолет может нести восемь тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.

ВСУ Су-34 Минобороны Курская область
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