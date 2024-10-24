Что произошло за день: четверг, 24 октября

Задержание замминистра энергетики, слухи о продаже российского бизнеса "Ашана" и условный срок вместо реального для экс-замглавы Минпросвещения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников задержан по делу о крупном мошенничестве во время ликвидации угольных шахт. В правоохранительных органах пояснили, что чиновник проходит по тому же делу, по которому задержан и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.

- Владимир Путин заявил, что выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет. По его словам, Москва готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, "исходя из реалий, которые складываются на земле", и не готова "ни на что другое".

- Суд заменил реальный срок на условный для экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ранее по делу о мошенничестве она была приговорена к пяти годам лишения свободы.

- Французская группа Auchan может продать свой бизнес в России, сообщила газета La Lettre. Представитель российского подразделения "Ашан" подчеркнул, что компания не комментирует слухи на рынке.

- Если Запад начал использовать доходы от замороженных активов РФ, Россия ответит симметрично и задействует доходы от активов иностранных лиц в РФ. По словам Антона Силуанова, Россия уже приступила к "зеркальному ответу" на действия западных стран.

- В России заблокированы 197 VPN-сервисов, заявляет Роскомнадзор.

- Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена. Роспотребнадзор проводит проверку предприятия, на производстве выявлены нарушения.

- Проблемы при попытке расплатиться или обменять доллары старого образца возникают у туристов из РФ уже два года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там рекомендовали оплачивать тур в рублях, заранее покупать нацвалюту или евро.