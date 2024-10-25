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Минцифры намерено внедрить услугу переноса номеров при смене оператора между регионами

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ намерено внедрить услугу переноса номера мобильного телефона при смене оператора (MNP, Mobile Number Portability) между регионами, проработало технологическую схему для ее реализации, сообщил глава ведомства Максут Шадаев журналистам на IT-конгрессе "Форум будущего" в Екатеринбурге в пятницу.

"Сейчас мы технологическую схему проработали, планируем реализовать, пока по срокам не скажу. Да, мы это делать будем. Там сложная технологическая схема получается ", - отметил он.

В июне газета "Коммерсантъ" писала, что Минцифры прорабатывает возможность введения MNP на межрегиональном уровне по рекомендации Федеральной антимонопольной службы. Перенос номера от одного оператора связи к другому действует в РФ с 2013 года, но абоненты могут перенести номер только в пределах своего региона.

Максут Шадаев Минцифры РФ
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