Рынок акций РФ в пятницу упал к 2660п по индексу МосБиржи после новостей от ЦБ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу ощутимо просел после известий, что ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (до 21% годовых) и сохранить "ястребиный" сигнал по дальнейшей ДКП, индекс МосБиржи под давлением возросших распродаж пробил рубеж 2700 пунктов и скатился в район 2660 пунктов (минимум с 13 сентября). Лидировали в снижении бумаги МКПАО "ВК" (-5,5%) и расписки Ozon (-4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2660,36 пункта (-2,1%), индекс РТС - 866,98 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 октября, составил 96,6657 руб. (-7,45 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,3-3,6%, официальный курс доллара от ЦБ РФ подрос на 0,25 рубля.

Новость дополняется