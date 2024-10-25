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Подлинник указа Петра II пропал из военно-исторического архива

Полиция начала проверку

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полицейские проводят проверку по факту пропажи исторического документа из Российского государственного военно-исторического архива, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

В ОМВД по Басманному району обратился с заявлением один из руководителей архива. Устанавливаются все обстоятельства пропажи, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация об исчезновении подлинника "Указа императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова. 9 сентября 1727 г.".

На месте документа в архиве обнаружена подделка.

МВД России
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