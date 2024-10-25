Квота на специалистов из визовых стран будет устанавливаться исходя из проверенных заявок

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Квоту на специалистов из визовых стран установят исходя из проверенных заявок работодателей c подтвержденной потребностью; квоту на 2025 год предлагается установить в пределах 234,9 тыс. разрешений, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

"Речь идет о разрешении на наем квалифицированных работников под подтвержденную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - пояснили в пресс-службе в пятницу.

Там подчеркнули, что квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. "Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников", - пояснили в министерстве, отметив, что, как правило, фактический объем прибывших в рамках квоты работников ниже того, что было утверждено. Так, в прошлом году уровень исполнения квоты на работников из визовых стран составил 63%.

"Большая часть таких работников – 93,8 % от общей квоты – это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. В основном такие работники приезжают для установки, наладки и обслуживания импортного технологического оборудования, для выполнения отдельных работ и проектов при строительстве крупных инфраструктурных объектов", – отметил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, слова которого привели в пресс-службе.

Там добавили, что в основном через такой механизм работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда.

В министерстве напомнили, что "квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран". Квота устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.

В этом году квота установлена в размере 155,9 тыс. человек. Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) опубликовал опрос, согласно которому 12% российских работодателей из крупного бизнеса отмечают нехватку действующих квот на найм иностранных специалистов.