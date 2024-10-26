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МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия отмечает необходимость проявления сдержанности всеми сторонами ближневосточного конфликта во избежание катастрофических последствий, Москва готова работать со всеми сторонами для снижения уровня конфронтации, говорится в сообщении МИД РФ.

"Глубоко обеспокоены непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Исламской Республикой, которая создает реальные угрозы стабильности и безопасности в регионе", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с израильскими авиаударами по территории Ирана, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

Очевидно, говорится в комментарии, "что ее первопричины кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе известных решений Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, что провоцирует всё нарастающую напряженность".

"Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами", - подчеркивают на Смоленской площади.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечают, в Москве настойчиво призывают "все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию". "Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации", - говорится в комментарии.

"Готовы работать со всеми сторонами для снижения уровня конфронтации", - подчеркивают в МИД РФ.

Израильские военные в субботу рано утром нанесли серию ударов по иранским военным объектам. Удары были нанесены по объектам в иранских провинциях Тегеран, Илам и Хузестан.

"По информации иранской стороны, значительная часть авиабомб могла быть перехвачена находившимися в состоянии повышенной боеготовности системами ПВО страны. Помимо информации о двух иранских военнослужащих, сведения о других жертвах и пострадавших, в первую очередь среди гражданского населения, включая проживающих в Иране россиян, не поступали", - говорится в комментарии официального представителя МИД России.

МИД РФ
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