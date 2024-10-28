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Шестидневная рабочая неделя началась в России

Шестидневная рабочая неделя началась в России
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября началась для россиян из-за празднования Дня народного единства, следует из производственного календаря на 2024 год.

Суббота, 2 ноября, будет рабочей, а понедельник, 4 ноября, станет выходным днем из-за праздника. Выходной 2 ноября был перенесен на 30 апреля, что дало возможность отдыхать четыре дня на майские праздники. Таким образом, следующая рабочая неделя будет короткой - с 5 по 8 ноября.

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