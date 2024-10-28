ФСО проведет плановые учения в Москве в конце октября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ежегодные плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ во взаимодействии с правоохранительными органами и экстренными службами России пройдут в Москве с 29 по 31 октября.

"С 29 по 31 октября 2024 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации", - говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России.

В нем отмечается, что в ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

"Обращаем внимание, что в рамках проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано", - отметили в ФСО.