Счетная палата предложила разработать отдельный федпроект по питьевому водоснабжению

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) после аудита текущего состояния сферы питьевого водоснабжения пришла к выводу о недостаточной эффективности реализуемых мер и капитальных вложений, направленных на развитие этого сектора, а также об отсутствии комплексного подхода к решению ключевых задач отрасли, сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

В сообщении говорится, что для изменения ситуации в этой сфере используются несколько финансовых инструментов (федпроекты, госпрограммы и др.), в рамках которых в период с 2019 по 2023 год на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения было направлено 215,9 млрд рублей, что позволило построить и модернизировать 1 тыс. 683 объекта.

По словам аудитора СП Натальи Труновой, в целом реализованные мероприятия помогли улучшить отдельные показатели отрасли в среднем по стране. "Например, увеличилась на 3% доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а расход воды на хозяйственно-питьевые нужды снизился на 2,4%", - сказала Трунова, чьи слова приводятся в сообщении, на коллегии СП.

Системные проблемы

"Несмотря на отмеченные позитивные изменения, в сфере водоснабжения остается ряд системных проблем и нерешенных задач, в том числе по ликвидации накопленного износа объектов водоснабжения, уменьшению потерь воды на сетях водоснабжения, повышению инвестиционной привлекательности и уровня цифровизации сектора, формированию эффективной модели функционирования отрасли и обеспечению конкурентоспособности заработной палаты", - говорится в сообщении.

По мнению СП, в настоящее время назрела необходимость систематизации мер по развитию водоснабжения, реализуемых на федеральном уровне.

"Мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения носят разрозненный характер и системно не взаимоувязаны по целям, задачам, срокам, показателям и исполнителям. Финансовые ресурсы рассредоточены между федеральными программами и проектами, которые реализуют разные федеральные органы исполнительной власти и институты развития", - заявила аудитор Трунова.

Среди сдерживающих факторов также "несвоевременная актуализация и низкое качество разработки схем водоснабжения, неустойчивое финансовое положение ресурсоснабжающих организаций, а также несовершенство законодательства в сфере водоснабжения", указывает СП.

"Решение всех перечисленных проблем и задач не может быть обеспечено только за счет финансовой поддержки. Необходима реализация комплекса мер, обеспечивающих устойчивое воспроизводство этого коммунального сектора, в том числе за счет уменьшения удельного веса убыточных организаций и повышения рентабельности предоставляемых услуг в сфере водоснабжения", - заявляет ведомство.

Предложения по улучшению ситуации

СП подготовило ряд рекомендаций, направленных на изменение ситуации в отрасли. "Одно из ключевых предложений - сформировать отдельный федеральный проект, структурированный как меню поддержки и объединяющий различные федеральные инструменты финансового обеспечения сферы питьевого водоснабжения. В проекте должны быть определены основные принципы предоставления целевых средств из федерального бюджета, учитывающие наличие объектов (мероприятий) в схемах водоснабжения и водоотведения, наличие утвержденных инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и обязательств по их выполнению, обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах и иные", - отмечается в сообщении.

Контрольное ведомство также рекомендует разработать порядок межведомственного взаимодействия в сфере водоснабжения, определив ответственного исполнителя по вопросам координации мер регулирования и финподдержки проектов, увеличить штрафы за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, предусмотреть обязательное утверждение инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций, унификацию требований госконтроля за их выполнением, а также уточнение норм об использовании включаемых в тарифы инвестиционных ресурсов (амортизационных отчислений).

Позиция Минстроя России

В свою очередь замглавы Минстроя России Алексей Ересько, чьи слова привели в пресс-службе СП, заявил, что обеспечение граждан качественной водой является одним из приоритетов работы министерства

"Для повышения показателей качества воды в субъектах РФ в настоящее время реализуется федеральный проект "Чистая вода", в рамках которого ведется работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения с использованием современных технологий водоподготовки", - сказал чиновник.

По его словам, с 2019 года, с момента запуска этого федпроекта, в 81 регионе РФ построено и реконструировано 1 тыс. 235 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, из которых 52 объекта введено в эксплуатацию за 9 месяцев 2024 года.

Ересько отметил, что в соответствии с новой национальной целью, озвученной президентом РФ, к 2030 году в регионах планируется реконструировать и модернизировать не менее 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, а также прилегающие к ним элементы коммунальных сетей и инженерных коммуникаций. Работа будет выполняться в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и федпроекта по комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, сказал он.