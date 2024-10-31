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Экс-акционера Соликамского магниевого завода обвинили в попытке хищения 2,5 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего акционера ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) по делу о хищении 250 млн рублей и покушении на хищение 2,5 млрд рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с мая по июнь 2022 года обвиняемый организовал и руководил хищением денежных средств предприятия на сумму 250 млн рублей, а также организовал попытку хищения 2,5 млрд рублей.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты и покушение на растрату).

Так как обвиняемый находится в межгосударственном розыске, прокуратура передала дело в Соликамский горсуд Пермского края для заочного рассмотрения.

О каком конкретно акционере идет речь в пресс-релизе не уточняется. В пресс-службе ведомства на запрос агентства пока не ответили.

Однако ранее со ссылкой на материалы одного из арбитражных дел сообщалось, что в начале июня 2022 года один из мажоритарных (на тот момент) акционеров Игорь Пестриков через подконтрольного ему генерального директора Артура Уртаева на основании заключенного с ним договора займа завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу.

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями). В июне того же года Уртаева задержали в рамках уголовного дела по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а Пестрикова объявили в розыск.

По данным Пермского краевого суда, в марте текущего года Уртаеву было назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных работ в коммерческих структурах сроком на 2 года 9 месяцев.

В 2022 году СМЗ обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании сделки недействительной и возврате 250 млн рублей с процентами за неправомерное пользование денежными средствами. Суд удовлетворил иск полностью.

Также в Арбитражном суде Москвы был инициирован процесс признания Пестрикова банкротом.

Как сообщалось, основные пакеты акций СМЗ (суммарно 89,4%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу РФ в 2022 году. В частности, мажоритарными акционерами являлись: Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Пестриков (25%). Решение суда подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В марте 2024 года суд удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритарных держателей. Некоторые акционеры не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционном порядке. В настоящее время решение по их жалобам еще не принято.

В прошлом году президент РФ подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398,272 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

СМЗ Соликамский магниевый завод Пермский край Артур Уртаев Игорь Пестриков
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