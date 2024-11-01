В результате обстрелов Херсонской области один человек погиб, двое ранены

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Херсонской области за сутки в результате обстрелов один человек погиб и еще двое были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате обстрелов ВСУ в пгт Днепряны погиб мирный житель. В Алешках и Голой Пристани по одному человеку получили множественные ранения и контузии", - написал он в Telegram.

Раненые доставлены в больницы.

В общей сложности по левобережью Херсонской области ВСУ нанесли 50 артиллерийских ударов, сообщил губернатор.