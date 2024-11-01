Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась на 6,2%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2024 года составила 96,9 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

Грузооборот за октябрь снизился в годовом исчислении на 8,6% и составил 203,7 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 9% и составил 251,2 млрд т-км.

Погрузка за январь - октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 986,6 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем годом ранее.

За 10 месяцев текущего года железными дорогами было погружено: каменного угля - 273,4 млн тонн (-6,2% к январю-октябрю 2023 г.); кокса - 9,9 млн тонн (+3,5%); нефти и нефтепродуктов - 172,5 млн тонн (-0,8%); руды железной и марганцевой - 90,7 млн тонн (-2,6%); черных металлов - 51,1 млн тонн (-10,2%); лома черных металлов - 9,5 млн тонн (-18,6%); химических и минеральных удобрений - 55,9 млн тонн (+6,1%); цемента - 20,5 млн тонн (-3,8%); лесных грузов - 22,2 млн тонн (-1,5%); зерна - 25,8 млн тонн (-2,1); строительных грузов - 96,4 млн тонн (-13,9%); руды цветной и серного сырья - 13,7 млн тонн (-8,4%); химикатов и соды - 17,5 млн тонн (-3%); промышленного сырья и формовочных материалов - 27,7 млн тонн (+3,4%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 99,7 млн тонн (+1%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 2 087 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2 576,7 млрд т-км.

Ранее 1 ноября источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в октябре снизилась на 6,2% в годовом измерении, до 3 124,9 тыс. тонн. Среднесуточный план погрузки на октябрь составлял 3 310 тысяч тонн. По данным источника, план погрузки на ноябрь утвержден в объеме 3 327 тысяч тонн в среднем в сутки.

РЖД пока не ожидают роста погрузки в 2024 году, говорил в октябре глава компании Олег Белозеров. С начала года холдинг ежемесячно фиксирует падение погрузки.

В сентябре погрузка РЖД составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-сентябрь 2024 года погрузка на сети РЖД сократилась на 4% и составила 889,7 млн тонн.

В августе погрузка РЖД снизилась на 6% (здесь и далее сравнение с аналогичным периодом 2023 года), в июле - на 5,6%, в июне - на 3%, в мае - на 2,1%, в апреле - на 3,6%, в марте - на 3,5%, в феврале - на 1,4%, в январе - на 4,3%.

В 2023 году погрузка РЖД сократилась на 0,2% к уровню 2022 года.