Генпрокуратура РФ сообщила о розыске 40 тыс. человек за совершение преступлений

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия разыскивает почти 40 тыс. человек за совершение различных преступлений, в том числе против общественной безопасности и за участие в незаконных формированиях, сообщила в пятницу Генпрокуратура РФ по итогам прошедшей в Минске коллегии прокуратур России и Белоруссии.

"Участники заседания подчеркнули, что число не разысканных преступников в РФ значительно. На начало текущего года их количество составило почти 40 тыс. По итогам первого полугодия этого года оно увеличилось на 6,5% (до 40,4 тыс.)", - сообщили в ведомстве.

Чаще всего, по данным Генпрокуратуры, люди разыскиваются за "совершение криминальных посягательств на общественную безопасность в составе незаконных вооруженных формирований, в сфере экономики, против личности", а также за связанные с незаконным оборотом наркотиков преступления.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил на заседании коллегии, что в последние годы ведомствам России и белоруссии приходится наблюдать "неконструктивное, политически ангажированное отношение компетентных органов ряда иностранных государств, а также международных организаций к вопросам сотрудничества в целом и выдачи преступников в частности". "Механизмы ответа на такие действия есть", - сказал генпрокурор.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в прошлом году, в том числе благодаря принятым российскими прокурорами мерам, установлено местонахождение 37,4 тыс. находившихся в розыске лиц, за январь-июнь 2024 года - 18,2 тыс. лиц, .