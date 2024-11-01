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Песков напомнил о контактах РФ со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова прилагать усилия для урегулирования ближневосточного конфликта, находится в контакте со всеми его сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить слова президента Путина, что мы поддерживаем контакты со всеми сторонами конфликта, что мы поддерживаем контакты и с израильтянами, с иранцами, и ливанцами, и со всеми другими соответствующими сторонами. И, конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то, конечно же, Россия будет готова это сделать", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в пятницу прокомментировал публикации в западных СМИ, согласно которым якобы Израиль попросил Россию стать посредником в переговорах с "Хезболлой".

Дмитрий Песков Израиль Ливан РФ Хезболла
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