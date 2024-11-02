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Россия за 10 месяцев увеличила импорт фруктов и ягод на 8,3%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - РФ к 1 ноября импортировала почти 5 млн тонн фруктов и ягод, что на 8,3% больше, чем годом ранее (4,6 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные системы "ВетИС" и ее компонента "Аргус-Фито".

В частности, поставки цитрусовых увеличились на 16,8% - до 1,3 млн тонн с 1,1 млн тонн, яблок и груш - на 5,7%, до 531,4 тыс. тонн с 502,8 тыс. тонн. Косточковых (персики, сливы, вишня) ввезено на 1,9% больше - почти 721 тыс. тонн против 707,4 тыс. тонн год назад.

Ввоз ягод и других фруктов вырос на 29,3%, до 435,3 тыс. тонн с 336,6 тыс. тонн годом ранее.

Россельхознадзор отмечает стабильность поставок бананов в РФ. Их ежегодный импорт составляет около 1,4 млн тонн. За 10 месяцев было ввезено 1,16 млн тонн бананов, что сопоставимо с показателем за аналогичный период 2023 года.

Россельхознадзор РФ
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