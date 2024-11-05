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Президент России сообщил об усилиях по предотвращению большой войны на Ближнем Востоке

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать палестино-израильскому конфликту перерасти в большую войну.

"Поскольку здесь присутствует посол государства Израиль, скажу, что Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке", - сказал президент на торжественной церемонии вручения послами верительных грамот.

"Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе. И ключевым условием для восстановления мира в регионе является реализация формулы двух государств, одобренной резолюцией Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН", - заявил он.

Владимир Путин Израиль ООН Ближний Восток Совбез ООН
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