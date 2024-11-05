Поиск

Белоусов поручил разработать нормативные акты для выплат военным за различные ранения

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече со своим заместителем Анной Цивилевой поручил в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовые акты для взвешенного подхода в вопросе о выплатах военнослужащим за ранения, сообщило военное ведомство РФ во вторник.

"Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек", - заявил Белоусов, которого процитировали в министерстве.

"Поэтому я прошу в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим", - сказал министр.

В министерстве сообщили, что Белоусов заслушал доклад Цивилевой по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции.

"Министр обороны отметил, что президент России поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Особенно это касается бойцов, которые перенесли ампутацию", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Это безусловно очень важное направление. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь им. А.Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения", - сказал Белоусов.

"Форма компенсаций, которые сейчас оказывает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений", - сообщила Цивилева.

"Сегодня финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека. Это, конечно же, создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы, поэтому в ходе моей рабочей поездки в центральный военный госпиталь имени А.Вишневского выступили с инициативой и сами военные врачи, которые только что вернулись из зоны специальной военной операции, являются участниками боевых действий, и их поддержали военнослужащие, которые находятся там на излечении, как раз с инициативой чтобы мы проработали индивидуальный подход к выплатам. Для того чтобы меры социальных гарантий выплачивались и предоставлялись нашим военнослужащим в зависимости от тяжести ранения", - сказала Цивилева.

В РоссииМинобороны намерено доработать порядок выплат за ранения участникам СВОЧитать подробнее

По данным Минобороны РФ, она предложила рассмотреть данную инициативу, досконально проработать и изучить этот вопрос, чтобы меры социальной поддержки учитывали особенности и тяжесть ранений.

Ранее во вторник Цивилева сообщила в телеграм-канале, что проверила работу Центрального военного клинического госпиталя имени А.Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и существующие меры поддержки.

"Одной из тем стала компенсация выплат за ранение. По словам медиков и защитников, действующий сейчас порядок выплат не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО. Безусловно, будем внимательно прорабатывать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова", - заявила Цивилева.

"Важно, чтобы все меры соцподдержки герои получали в полном объеме и вовремя", - сказала она.

Минобороны РФ Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 5 ноября

Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области

Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Коми

Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Коми

Путин предложил главе ЕАО Гольдштейну занять пост руководителя Коми

"Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири"

В перечень РКН не будут включаться страницы в соцсетях X и Instagram

Госдума потратит 15,5 млн рублей на систему анализа обращений граждан к депутатам

Госдума потратит 15,5 млн рублей на систему анализа обращений граждан к депутатам

Росавиация предложила выделить для БПЛА воздушное пространство высотой до 500 м

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });