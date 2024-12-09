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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:09

Путин ввел дифференциацию выплат волонтерам за увечья при работе на новых территориях

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом ввел дифференциацию выплат волонтерам, получившим ранения и травмы в ходе работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях; максимальная выплата сохранится на уровне в 3 млн рублей.

Указ, вносящий изменения в указ от 30 апреля 2022 года, опубликован на портале правой информации.

"Волонтерам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при осуществлении своей деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, производится единовременная выплата в размере до 3 млн рублей. Конкретные размеры единовременной выплаты в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) определяются правительством Российской Федерации", - говорится в новой редакции документа.

Там также отмечается, что если увечье повлекло наступление инвалидности, то осуществляется выплата в размере 4 млн рублей.

В прежней редакции данный пункт звучал следующим образом: "волонтерам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при осуществлении своей деятельности в период проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины производится единовременная выплата в размере 3 млн рублей".

Владимир Путин ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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