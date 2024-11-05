Минобороны намерено доработать порядок выплат за ранения участникам СВО

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Действующий в настоящее время порядок выплат за ранения не учитывает степени тяжести травмы, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, ссылаясь на мнение медиков и участников специальной военной операции (СВО).

Цивилева написала в телеграм-канале, что проверила работу Центрального военного клинического госпиталя имени А. Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и существующие меры поддержки.

"Одной из тем стала компенсация выплат за ранение. По словам медиков и защитников, действующий сейчас порядок выплат не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО. Безусловно, будем внимательно прорабатывать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова", - заявила Цивилева.

"Важно, чтобы все меры соцподдержки герои получали в полном объеме и вовремя", - сообщила она.