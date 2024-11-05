В РФ из Ливана доставили 98 российских граждан, включая 58 детей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Россию из Ливана доставили 98 российских эвакуированных граждан; среди них 58 детей, сообщили в Минздраве РФ.

"Специалисты ФЦМК Минздрава России встретили россиян, эвакуированных из Ливана. Спецборт МЧС России Ил-76 доставил на родину 98 российских граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации из-за интенсивных боевых действий на территории Бейрута", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава во вторник.

В их числе 58 детей, женщина на 4 месяце беременности и 3 человека с хроническими заболеваниями, уточнили в министерстве.

11 человек (в том числе 5 детей) доставили в Республику Дагестан.

Прибывших в Москву в аэропорту встретили и провели первичный медицинский осмотр специалисты Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава и территориального центра медицины катастроф Московской области.

Все граждане перенесли перелет удовлетворительно, за медицинской помощью никто не обращался.