Десятки документов готовятся к подписанию в ходе визита Путина в Казахстан

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В ходе запланированного на 27 ноября визита президента России Владимира Путина в Казахстан готовятся к подписанию десятки документов, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отношения на подъеме, идет серьезная подготовка к государственному визиту президента РФ в Казахстан 27 ноября", - сказал он в начале переговоров в расширенном составе с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Как мы сейчас с вами в узком составе обсуждали, готовятся десятки документов, подготовка которых будет ускорена с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит", - сказал Лавров.