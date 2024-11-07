Поиск

Десятки документов готовятся к подписанию в ходе визита Путина в Казахстан

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В ходе запланированного на 27 ноября визита президента России Владимира Путина в Казахстан готовятся к подписанию десятки документов, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отношения на подъеме, идет серьезная подготовка к государственному визиту президента РФ в Казахстан 27 ноября", - сказал он в начале переговоров в расширенном составе с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Как мы сейчас с вами в узком составе обсуждали, готовятся десятки документов, подготовка которых будет ускорена с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит", - сказал Лавров.

Казахстан РФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мосбиржа" объяснила задержку торгов ошибкой в работе торгово-клиринговой системы

Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу

Сервис машинного перевода МИД РФ будет переводить фамилии иностранцев на кириллицу

Иноагентам разрешат получать доходы от творчества только на рублевый спецсчет

"Мосбиржа" отложила начало торгов на фондовом рынке

В Магадане при пожаре в пятиэтажном доме погибли мать и трое детей

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Задержан последний из сбежавших в Липецкой области заключенных

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

"Мосбиржа" с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });