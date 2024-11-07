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Российские власти намерены увеличить расходы на науку на 13% в следующем году

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование науки в России может быть увеличено на 13% в следующем году, наибольший прирост придется на фундаментальные научные исследования, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В бюджете 2025 года денег на 13% больше заложено на науку, а если быть точным, то на 76 млрд 777 млн рублей больше, чем в 2024 году", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он также подчеркнул, что основное увеличение произойдет по разделу фундаментальные научные исследования - почти 55 млрд рублей или 21% по отношению к 2024 году. Кроме того, на 7% увеличится финансирование прикладных научных исследований.

Валерий Фальков
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