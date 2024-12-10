В 2025 году на научные исследования и разработки выделят 665 млрд рублей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бюджет на науку в 2025 году будет увеличен в России на 14% по сравнению с 2024 годом, а бюджет на научные исследования и разработки составит 665 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на общем собрании Российской академии наук.

"В целом бюджет на научные исследования и разработки составит 665 млрд рублей. На 10% увеличится финансирование прикладных научных исследований", - сказал он.

Он отметил, что в бюджете 2025 года в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ" денег на науку заложено на 14% больше, чем в 2024 году. Бюджет на науку, по его словам, вырастет на 83,3 млрд рублей.

Основное увеличение идет по разделу "фундаментальные научные исследования" - на 50,1 млрд рублей, отметил вице-премьер.