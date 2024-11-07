Поиск

Туроператоры рассчитывают на безвизовый транзит для застрявших в Японии российских туристов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти России и Японии решают проблему вывоза россиян с застрявшего лайнера Spectrum of the Seas, российским туристам могут сделать безвизовый транзит, если круизный оператор Royal Caribbean направит соответствующий запрос, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Это форс-мажор, такое случается крайне редко, и в каждом случае ищется оптимальный выход. Мы сейчас ожидаем ответа от своего партнера - американской компании Royal Caribbean. К решению вопроса подключилось также посольство РФ в Японии, которое связалось с иммиграционной службой этой страны. Япония готова помочь в организации выезда россиян из страны, если будет запрос от Royal Caribbean. Возможно, россиянам будет предоставлен безвизовый транзит", - пояснили РСТ в туроператорской компании CruClub.

В РоссииПосольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянамиПосольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянамиЧитать подробнее

По информации представителя туроператора, на борту находится 538 граждан России, у которых истек срок действия японских транзитных виз.

По данным посольства РФ в Японии, в консульский отдел обратилось порядка 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на вылет из аэропорта Токио в Шанхай, далее - в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.

Лайнер Spectrum of the Seas 5* должен был прибыть в Шанхай 9 ноября, но из-за аварии с двигателем прервал свой маршрут в японском портовом городе Йокогама. По последней информации, туристы окажутся в Шанхае не раньше 11 ноября.

Как пояснили в РСТ, из-за задержки туристы, купившие тур с перелетом, не смогут вылететь домой вовремя или будут вынуждены покупать авиабилеты за собственные деньги. Вылететь из Токио они также не могут, так как у них нет японской визы - круиз продается как безвизовый, через Китай, так как японские порты выступают промежуточными стоянками, а не пунктами отправления, а для схода на берег и участия в экскурсиях виза не нужна.

Перевозчик Royal Caribbean International отменил круиз из Шанхая на Spectrum of The Seas 5*, который должен был начаться 9 ноября.

Spectrum of The Seas 5* - один из крупнейших круизных лайнеров мире, построен в 2019 году, имеет 16 палуб, рассчитан более чем на 4240 пассажиров, команда составляет 1550 человек. В 2024 и 2025 годах ходит по маршрутам с заходом в Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Китай, Корею и Японию.

Royal Caribbean РСТ Шанхай Япония Йокогама CruClub Spectrum of the Seas
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Рособрнадзор поддержал идею тестировать знание языка детьми мигрантов перед школой

Минцифры обсуждает создание консорциума для разработки российского аналога Android

Минцифры обсуждает создание консорциума для разработки российского аналога Android

По делу о хищении недвижимости Минобороны РФ арестованы активы на 700 млн руб.

В Кремле назвали абстрактной публикацию WSJ о плане команды Трампа по Украине

В Кремле не исключили общение Путина с Трампом до его инаугурации

В Кремле не исключили общение Путина с Трампом до его инаугурации

Российские власти намерены увеличить расходы на науку на 13% в следующем году

Торги на фондовом рынке "Мосбиржи" начнутся в полдень

РКН рекомендовал владельцам интернет-ресурсов отказаться от CDN-сервиса CloudFlare

"Мосбиржа" объяснила задержку торгов ошибкой в работе торгово-клиринговой системы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });