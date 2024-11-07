Туроператоры рассчитывают на безвизовый транзит для застрявших в Японии российских туристов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти России и Японии решают проблему вывоза россиян с застрявшего лайнера Spectrum of the Seas, российским туристам могут сделать безвизовый транзит, если круизный оператор Royal Caribbean направит соответствующий запрос, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Это форс-мажор, такое случается крайне редко, и в каждом случае ищется оптимальный выход. Мы сейчас ожидаем ответа от своего партнера - американской компании Royal Caribbean. К решению вопроса подключилось также посольство РФ в Японии, которое связалось с иммиграционной службой этой страны. Япония готова помочь в организации выезда россиян из страны, если будет запрос от Royal Caribbean. Возможно, россиянам будет предоставлен безвизовый транзит", - пояснили РСТ в туроператорской компании CruClub.

По информации представителя туроператора, на борту находится 538 граждан России, у которых истек срок действия японских транзитных виз.

По данным посольства РФ в Японии, в консульский отдел обратилось порядка 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на вылет из аэропорта Токио в Шанхай, далее - в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.

Лайнер Spectrum of the Seas 5* должен был прибыть в Шанхай 9 ноября, но из-за аварии с двигателем прервал свой маршрут в японском портовом городе Йокогама. По последней информации, туристы окажутся в Шанхае не раньше 11 ноября.

Как пояснили в РСТ, из-за задержки туристы, купившие тур с перелетом, не смогут вылететь домой вовремя или будут вынуждены покупать авиабилеты за собственные деньги. Вылететь из Токио они также не могут, так как у них нет японской визы - круиз продается как безвизовый, через Китай, так как японские порты выступают промежуточными стоянками, а не пунктами отправления, а для схода на берег и участия в экскурсиях виза не нужна.

Перевозчик Royal Caribbean International отменил круиз из Шанхая на Spectrum of The Seas 5*, который должен был начаться 9 ноября.