Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Лайнер Spectrum of the Seas. Архивное фото. Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Посольство России в Японии заверило, что в курсе ситуации со сломавшимся круизным лайнером Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогамы.

По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз.

В сообщении посольства отмечается, что в консульский отдел обратилось порядка 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на вылет из Токио в Шанхай, далее в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ.

Российские дипломаты оказывают соотечественникам необходимую помощь, включая консульскую поддержку и консультационно-информационное сопровождение, говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда россиян из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

Соответствующая информация, включая контактные данные ответственного лица в иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту россиян, включая представителя компании CruClub.