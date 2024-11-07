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"Мосбиржа" объяснила задержку торгов ошибкой в работе торгово-клиринговой системы

Время начала торгов площадка по-прежнему не называет

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" объяснила перенос начала торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Новое время старта торгов биржа по-прежнему не называет.

"7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка", - сказано в сообщении.

О старте торгов на фондовом рынке биржа пообещала сообщить дополнительно.

Торги на остальных рынках "Московской биржи": срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.

Мосбиржа Московская биржа
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