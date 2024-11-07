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Торги на фондовом рынке "Мосбиржи" начнутся в полдень

Система будет доступна для подключения участников с 11:45

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Торги на фондовом рынке "Московской биржи" начнутся в 12:00 по Москве с аукциона открытия, в 12:10 намечено начало основных торгов, сообщила пресс-служба биржи.

Система будет доступна для подключения участников с 11:45.

Биржа напомнила, что начало торгов на фондовом рынке 7 ноября отложили в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.

Ошибка полностью устранена, заверила площадка.

Торги на остальных рынках "Московской биржи": срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.

Московская биржа Мосбиржа
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