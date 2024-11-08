Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга, в пятницу совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В 5:50 (время местное) в международном аэропорту Владивосток в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Екатеринбург - Владивосток", - говорится в сообщении.

На борту находились 164 пассажира. Самолет благополучно приземлился, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась.

Из-за случившегося задержан вылет рейса Владивосток - Екатеринбург, запланированный в пятницу в 8:20. Самолет планируется отправить в 15:00.

Вылета ожидают 127 пассажиров, в том числе 20 несовершеннолетних.

Перевозчик организовал питание и размещение пассажиров. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав.