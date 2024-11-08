Махачкалинский МТП начал перевалку калийных удобрений из Белоруссии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП, Дагестан) в пятницу приступило к перевалке крупной партии калийных удобрений из Белоруссии, сообщается в телеграм-канале порта.

"До конца текущего года планируется отгрузить около 35-40 тыс. тонн калийных удобрений, в следующем году планируется отгрузить свыше 200 тыс. тонн", - приводятся в сообщении слова генерального директора ММТП Джамала Алиева.

В целом в рамках развития МТК "Север-Юг" планируется расширение географии поставок. Так, по словам Алиева, отгрузки продукции планируется осуществлять по маршруту из Белоруссии через Махачкалу в Индию. Ведутся переговоры по интенсификации перевозок между портом Туркменбаши (Туркмения) и портом Махачкала: грузы российского производства могут следовать транзитом через Туркмению в Афганистан, Пакистан, Киргизию, Узбекистан и обратно.

"Помимо этого, стартуют контейнерные перевозки из Индии через иранские порты и порт Махачкала далее по России. Таким образом, Махачкала становится крупнейшим логистическим хабом МТК "Север-Юг" в России", - сказал Алиев.

Как сообщалось, ММТП в 2024 году планирует увеличить перевалку грузов на 5-10%, росту показателя в 2024 году может способствовать увеличение объемов перевалки зерна и цемента.

ММТП - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м, сообщается на его сайте. Компания объединяет комплексы по перевалке сухих грузов (мощностью 3 млн тонн в год), светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн).