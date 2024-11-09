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Минкультуры РФ предложило отложить введение новых требований к содержанию животных в цирках

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ предлагает перенести срок введения новых требований по содержанию животных в цирках с 2025 на 2030 год, это связано с тем, что циркам требуется больше времени для переоборудования. Об этом сообщили журналистам в ведомстве в субботу.

Отмечается, министерством подготовлен проект изменений в постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937 "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию".

"С 2025 года должны вступить в силу требования, устанавливающие нормы содержания животных в стационарных цирках (капитальных сооружениях), - размеры помещений, служебных проходов, вольеров и клеток (...) Однако для приведения всех российских цирков и зоотеатров в соответствие с требованиями требуется гораздо больше времени, так как учитываются конструктивные особенности и архитектура зданий", - сообщили в ведомстве.

При этом, как уточнили в Минкультуры РФ, за период действия постановления, а именно с 2020 года, "Росгосцирком" были выполнены все требования в отношении вольеров, клеток для домашних и некрупных животных, в том числе, хищников. Для медведей, тигров и львов, а также для собак изготовлены новые конструкции, в помещениях сделан ремонт, выполнены требования по безопасности животных: убрана электропроводка, острые конструкции. Дворовые пространства обустроены для прогулок животных на свежем воздухе, организованы левады для лошадей и верблюдов.

До 2030 года планируется завершить начатые и запланированные работы по модернизации цирков, что позволит вывести цирковую инфраструктуру на новый качественный уровень как для зрителей, так и для работников отрасли, уточнили в ведомстве.

Минкультуры РФ
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